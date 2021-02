Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao clássico com o FC Porto, marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio do Dragão.

Como foi a preparação para o jogo? "É um jogo muito complicado contra o campeão nacional, que tem uma experiência diferente com jogos destes. A nossa preparação foi igual. Chamámos alguns jovens para começarem a conhecer e a saber o que é jogar na equipa principal, a preparação foi normal e estaremos preparados para o jogo."

Sérgio Conceição disse que o Sporting é uma equipa fácil de desmontar. Concorda? "Concordo em certa medida, porque é fácil olhar para o Sporting e perceber como joga. Diferentes jogadores mudam a forma de jogar, mas é fácil para qualquer pessoa, não só para um treinador experiente como o Sérgio Conceição, perceber como o Sporting se apresenta de forma geral."

E o FC Porto é fácil de desmontar? "O FC Porto pode variar consoante os jogadores que tem. Já jogou em vários sistemas. Tem um 4x4x2 muito forte e penso que se vai apresentar assim, com Taremi e Marega na frente, que se complementam muito bem. Pode haver mudança entra o Luis Díaz e o Otávio, Corona, Sérgio Oliveira e Uribe devem jogar, Pepe e Mbemba também e depois pode ser o Zaidu ou o Sarr. Mas da mesma forma que o FC Porto nos conhece, nós também conhecemos o FC Porto. É uma equipa muito experiente, muito habituada a estes momentos. Nós não estamos, não passámos por isto tantas vezes, mas vamos jogar da mesma maneira."

Como se lida com a ansiedade de um clássico? "Se mudarmos muito o nosso comportamento, por ser semana de clássico, os jogadores ficam mais ansiosos. Fizemos tudo igual, tratámos tudo da mesma maneira. Conhecemos o FC Porto, sabemos que é um clube habituado a ganhar. Tem sido dito que é o tudo por tudo do FC Porto, mas tem é de ser o tudo por tudo do Sporting, porque não ganha há muito tempo. Nós temos de ter mais fome, temos de ter mais vontade de ganhar estes jogos. É assim que encaramos o jogo e estamos habituados à pressão. Jogámos duas vezes com o FC Porto, duas vezes com o Braga, uma com o Benfica, portanto já estamos algo preparados. Mas sabendo que é um jogo diferente, porque estamos a aproximar do fim do campeonato. Empatámos em Alvalade e fomos superiores, na Taça da Liga o FC Porto teve algum ascendente. Cada jogo tem a sua história, queremos ser melhores do que fomos no último jogo com o FC Porto."