Taxista e o acidente causado por Plata: "Tivemos muita sorte, o impacto foi brutal..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Victor Calvo deu a entender que, por mera casualidade, não se perderam vidas e, ao ver o futebolista a conduzir, percebeu que o choque era inevitável

Vítima de um sinistro rodoviário originado por Gonzalo Plata, atleta cedido pelo Sporting ao Valladolid, que conduzia bêbedo, o taxista Victor Calvo, que ficou com o carro bem danificado, sublinhou que, por "muita sorte", não ocorreu uma tragédia.

"O impacto aconteceu na porta atrás de mim. Se fosse na minha, não sei o que teria acontecido. E se a rapariga [passageira transportada naquele momento] tivesse entrado por aquele lado... O impacto foi brutal. Ele vinha muito rápido e nem travou", afirmou o indivíduo, à "Radio Marca", sobre o incidente na madrugada de quarta-feira.

Victor Calvo, que assegurou ter uma condução defensiva, depreendeu instantaneamente que, ao ver o futebolista equatoriano conduzir em excesso de velocidade, o embate entre as viaturas se tornou uma inevitabilidade.

"Tenho por hábito olhar sempre nos cruzamentos na estrada. Vi a dianteira do Mercedes branco [conduzido por Gonzalo Plata] pelo espelho retrovisor, vi que vinha muito depressa, e percebi que me ia bater", referiu o taxista, assegurando que a passageira assegurou testemunhar a seu favor caso necessário.

Entretanto, Victor Calvo foi, conforme revelou à "Rádio Marca", contactado pelo Valladolid, que anunciou um castigo a aplicar ao jovem extremo, de forma a ouvir um pedido de desculpas por parte de Gonzalo Plata, por iniciativa própria.

"Ontem [quinta-feira] ligaram-me do Valladolid. Disseram-me que ele queria falar comigo. Não tinha muita vontade, mas falei com ele e disse-lhe que aquilo não pode acontecer, mas não me cabe a mim dar-lhe uma reprimenda", disse o taxista.

O incidente, que causou ferimentos ligeiros ao jogador, ao taxista e à passageira, terá consequências a dobrar para Gonzalo Plata, pois o diretor desportivo do Valladolid frisou que o jogador seria multado pelo clube da II Liga espanhola.