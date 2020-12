Claque do Sporting visa o VAR com esta tarja junto a Alvalade

Claque Juventude Leonina exibiu uma tarja com críticas ao videoárbitro antes do encontro com o Paços de Ferreira.

Ainda com o golo anulado em Famalicão bem fresco na memória, a claque Juventude Leonina exibiu esta sexta-feira uma tarja junto a Alvalade com críticas ao videoárbitro.

"O VAR é sempre amigo quando o primeiro lugar está em perigo", podia ler-se antes do encontro com o Paços de Ferreira, para a Taça de Portugal. Uma partida, refira-se, também marcada pelo forte apoio dos adeptos no exterior do estádio.