"Tanto posso ir para um clube de topo como voltar ao Braga ou ao Casa Pia"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de Imprensa, após o triunfo caseiro sobre o Boavista, por 2-0, em jogo da 14ª jornada da Liga Bwin.

Sensação de que o Sporting podia ter marcado mais golos? "Fiquei com essa sensação, mas também podíamos ter sofrido. Aí o Adán foi aquilo que ele é, segura-nos quando precisamos. Podíamos e devíamos ter feito mais golos. Nota-se algum cansaço, não tanto físico, mas mental. Até o próprio treinador. Tem de se manter sempre uma energia muito grande, mas é isso que um clube grande pede. Não há qualquer dúvida em relação ao vencedor."

Liderança isolada à condição: "Não olhamos muito para a tabela, obviamente que é bom estar nos primeiros lugares, mas não é significativo agora. Temos é de ganhar os nossos jogos e ganhando os nossos jogos todos somos o primeiro classificado. Temos de focar-nos no que temos de fazer, preparar os miúdos para estas situações. O Porro teve de sair ao intervalo... Todos temos de estar preparados para tudo."

Disse que até ao final desta época seria treinador do Sporting: "Disse no final desta época, porque gosto de manter isso na minha cabeça. Sei que tanto posso ir para um clube de um país chamado de topo, como Inglaterra ou Itália, como posso voltar para o Braga, para o Casa Pia... Está presente na minha cabeça, porque tenho a mesma exigência para mim como para os meus jogadores. Isto pode mudar de um dia para o outro. Temos de manter o nível para estarmos à altura do Sporting."

Rotação na Taça da Liga? "Olhamos para o jogo em si, rodámos muito para a Liga dos Campeões, não quer dizer que se rode para a Taça da Liga. O Penafiel ganhou hoje, tem uma boa equipa, organizada, não podemos estar a rodar toda a gente. Nem sei o que é rodar, toda a gente corresponde. Temos poucos jogadores na defesa, vamos rodar para manter gente fresca nos jogos."