Tanto miúdo ao ataque: O JOGO apresenta os jovens talentos do Sporting

Subida de alguns dos elementos da formação depende das lesões, daí que Marsà, para a posição de central, Rodrigo Ribeiro, para avançado, e Geny Catamo, para extremo, estejam na calha para jogar

O reinado de Rúben Amorim valeu três títulos ao Sporting (campeonato, Taça da Liga e Supertaça) e o sucesso foi obtido com uma mescla entre juventude e experiência. Mas a aposta nos miúdos é para continuar: há vários jogadores identificados, que têm treinado com a equipa A quando as lesões se acumulam, e O JOGO perspetiva essas possíveis promoções a curto prazo.

No centro da defesa, Chico Lamba e Marsà, o primeiro da formação, o segundo recrutado ao Barcelona e já convocado para vários jogos - como se viu no recente confronto com o Casa Pia - estão na calha para serem chamados brevemente, até porque as condições físicas de Neto, Feddal e Coates serão para gerir.