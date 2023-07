Tanlongo vai ser emprestado pelo Sporting e há um clube da I Liga na linha da frente

Internacional sub-20 argentino tem contrato com o Sporting até 2027 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Na última temporada, participou em 14 partidas de leão ao peito.

Mateo Tanlongo não faz parte das contas de Rúben Amorim para a nova temporada e vai rodar noutro clube, surgindo na primeira linha o Estoril como hipótese para o médio argentino ganhar outra rotina competitiva tendo em vista o regresso a Alvalade.

Segundo O JOGO apurou, os canarinhos demonstraram interesse em ter o internacional sub-20 da Argentina nos seus quadros durante a próxima época e os responsáveis leoninos ponderam cedê-lo, até porque poderão avaliar a sua evolução com outra consistência, já que, a confirmar-se jogará no campeonato português.

Além disso, os dirigentes sportinguistas têm um ótimo relacionamento institucional com os homólogos do Estoril. Tanlongo chegou a Alvalade num processo complicado, por ter saído a custo zero do Rosário Central, anterior clube que pretendia lucrar com a saída do médio (recebeu apenas o valor relativo ao mecanismo de solidariedade), foi opção em alguns jogos de leão ao peito mas acabou não apresentar os índices considerados essenciais para permanecer no plantel e Rúben Amorim decidiu agora deixá-lo sair.

Tanlongo tem contrato com os leões até 2027 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Na última temporada, o jogador contratado pelo Sporting participou em 14 partidas.