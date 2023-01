Tanlongo nas mãos de Rúben Amorim: treinador do Sporting avalia o médio

O médio proveniente do Rosario Central começa a treinar-se esta terça-feira em Alcochete com a equipa principal

Mateo Tanlongo deverá iniciar o seu percurso no Sporting na manhã desta terça-feira quando o plantel principal voltar aos trabalhos para preparar a deslocação à Madeira, tendo em vista o embate contra o Marítimo.

O jogador argentino chegou livre a Alvalade e estará sob observação do treinador. As ameaças do anterior presidente do Rosario Central, Ricardo Carloni, não o fizeram recuar.

O médio, recorde-se, terminou contrato com o Rosario, podendo ser inscrito pelos leões desde o passado dia 1. O processo de saída do clube argentino não foi, no entanto, pacífico, uma vez que Tanlongo era apontado como uma das promessas. É crível que dentro de muito pouco tempo o Sporting oficialize a chegada do médio de 19 anos. Ao que tudo indica, em cima da mesa estará um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Tanlongo esteve sob a observação leonina durante um longo período, como jogador do Rosario, e nesta primeira fase de leão ao peito irá ser avaliado diariamente por Rúben Amorim para que este decida se o jogador tem condições de integrar no imediato o plantel principal ou se necessita de rodar noutra equipa dos leões. Em 2022, Tanlongo participou em 29 partidas do Rosario Central, tendo despertado o interesse de vários clubes europeus. No entanto, o Sporting antecipou-se à concorrência, conseguindo trazê-lo para Portugal a custo zero.

Entretanto, segundo O JOGO apurou, a anterior direção do Rosario Central, liderada por Ricardo Carloni, não concretizou a intenção de apresentar uma queixa contra o jogador, alegadamente por este ter abandonado o clube ainda com o contrato em vigor.

Em cima da mesa estará um contrato válido para as próximas cinco temporadas e meia, ou seja, até 2028.

"A 5 de dezembro tem de apresentar-se na instituição porque até 31 desse mês é jogador do Rosario Central. Também lhe pedimos que confirme se falou à chegada a Portugal, faltando ao respeito aos adeptos do Rosario. Não tivemos resposta a isso. Seguramente, vamos tomar todas as medidas necessárias tanto a nível regulamentar, como federativo e económico. Se não se apresentar, vai ter as consequências que sejam permitidas pela Associação de Futebol Argentina e pela FIFA", informara numa conferência de Imprensa Carloni, entretanto substituído na liderança do clube por Gonzalo Belloso, vencedor do último ato eleitoral com 78 por cento dos votos.

Tengstedt apontado aos leões

Casper Tengstedt, avançado dinamarquês, foi apontado pelo portal belga "Voetbalnieuws", como estando nas cogitações do Sporting. O jogador do Rosenborg, de 22 anos, é uma das estrelas da equipa e marcou de junho a novembro, de 2022, 14 golos em 14 partidas, tendo ainda feito sete assistências.

Formado no Midtjylland, Tengstedt jogou também no Horsens e no Nuremberga. De acordo com a mesma publicação, os escoceses do Celtic e do Rangers, os belgas do Anderlecht, equipas italianas, holandesas e norte-americanas também estão na corrida.

