Tanlongo já chegou a Lisboa e vai ser jogador do Sporting

Médio argentino, de 19 anos, termina contrato contrato com o Rosario Central e será reforço depois de ultrapassar os habituais testes médicos. Deverá assinar por cinco anos

Já se encontra em Lisboa, onde aterrou esta tarde, Mateo Tanlongo, futuro jogador do Sporting. O promissor médio argentino, de 19 anos, deu nas vistas no Rosario Central que não conseguiu prolongar-lhe o contrato que chega ao fim no final do ano.

Aproveitando esse facto, os leões anteciparam-se à concorrência - o jogador era também pretendido pelo Atlético de Madrid e Brighton - e avançaram rapidamente para negociações tendo em vista a sua contratação a custo zero.

Tanlongo deverá realizar amanhã os habituais exames médicos e sendo aprovado terá à sua espera um contrato com o Sporting válido por cinco anos. A partir de janeiro poderá então ser inscrito pelo emblema verde e branco.