Tanlongo foi titular pela Argentina: "O Sporting portou-se bem comigo"

Médio satisfeito por o clube de Alvalade ter permitido participar na prova

A Argentina entrou a ganhar no Mundial de Sub-20, batendo por 2-1 o Uzbequistão, e com um jogador do Sporting no onze inicial: Mateo Tanlongo.

O médio dos leões, no final da partida, agradeceu ao Sporting por o autorizar a participar no torneio, no qual a Argentina e viu privada de talentos que atuam no Real Madrid e no Manchester United, entre outros.

"O clube portou-se bem comigo, graças a Deus, e deixou-me vir. Desde o princípio que disse que a Argentina é o mais importante para mim. Felizmente portaram-se bem e deixaram-me vir para cá. Uzbequistão? O adversário foi muito difícil. Conseguimos ganhar e demos um passo firme, que era o importante. Estamos cá para ser campeões", atirou, em declarações à TyC Sports.

O próximo jogo da Argentina é na terça-feira, contra a Guatemala. Na sexta defronta a Nova Zelândia.

