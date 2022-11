Tanlongo chega em janeiro. A carta que o Sporting enviou ao Rosario Central

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O JOGO teve acesso à comunicação do presidente do Sporting com o clube argentino

O Sporting vai ter Mateo Tanlongo a partir de 1 de janeiro de 2023. O atleta virá como jogador livre, pois termina contrato no final de dezembro. Tal como O JOGO noticiou, os clubes não chegaram a acordo para que o atleta integrasse já em dezembro o plantel de Rúben Amorim. O Sporting pagará 270 mil euros pelos direitos formativos do jogador, que se formou no Rosario Central.

Os leões terão avançado com uma proposta de 300 mil euros para indemnizar o clube, de modo a ter o jogador mais cedo, acrescentando perto de mais 300 mil euros quando atingisse os 45 jogos disputados pelos leões, que incluíram ainda uma percentagem de 10% de uma venda futura.

O valor a rondar os 880 mil euros ficou curto para as pretensões do Rosario, já que o clube argentino, de acordo com a proposta, ficava a cargo das deduções fiscais, o que reduziria a cerca de 600 mil euros o valor líquido a receber.