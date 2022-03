Talento ganês ainda não pode jogar pelo Sporting, mas impressiona nos treinos

Fatawu pode voltar este mês à seleção do Gana

Abdul Fatawu Issahaku treina com os bês e os Sub-23 e mostra talento no remate. Mas só pode jogar em 2022/23.

Abdul Fatawu Issahaku, talento ganês que o Sporting recrutou recentemente e que na última terça-feira cumpriu 18 anos, terá de esperar pela próxima temporada para se começar a mostrar no relvados portugueses. Até lá, vai impressionando em treino, especialmente graças ao seu pé canhoto... ou canhão.

Tratando-se de uma transferência internacional, mesmo tendo chegado ao clube verde e branco ainda com idade de júnior, a meio de fevereiro, Fatawu só pode ser inscrito na próxima janela de transferências. O Sporting assegurou Fatawu para as próximas quatro temporadas (ainda não foi oficializado), e nesta fase de adaptação integrou o jovem ganês nos escalões secundários, ou seja, nos Sub-23 e na equipa B. É nestes patamares que Fatawu se tem adaptado ao clube e ao futebol português, num processo que demorará mais uns meses e que visa ainda o seu crescimento tático.

Ao que foi possível apurar, o africano, embora não esteja pulido e já no ponto para o futebol profissional europeu, vai mostrando dotes sobretudo no capítulo do remate. Fatawu tem mesmo impressionado pela facilidade de remate, força e colocação.

O processo de adaptação, contudo, sofrerá uma pausa brevemente. É que Fatawu está nos planos de futuro da seleção ganesa e do seu novo selecionador, Otto Addo, e é de esperar que seja convocado para o duplo compromisso do play-off para o Mundial do Catar, contra a Nigéria (dias 25 e 29 de março). Por outro lado, manter ritmo competitivo será importante para o canhoto, que na pré-temporada pode vir a ser testado... por Rúben Amorim na equipa principal.