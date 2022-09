TAD anula castigo do Conselho de Disciplina a Hugo Viana

TAD reverte a decisão considerado ter existido um erro processual do órgão federativo.

O Tribunal Arbitral do Desporto anulou a decisão do Conselho Disciplina da FPF de suspender Hugo Viana por 30 dias - além de uma multa de 6 375 euros -, na sequência da expulsão do diretor-desportivo no Braga-Sporting, da temporada passada.

Segundo o acórdão conhecido esta quarta-feira o TAD entende que o Conselho de Disciplina deveria ter respondido a um requerimento de Hugo Viana, que solicitara diligências adicionais ao processo sumário, baseada no relatório do jogo arbitrado por Hugo Miguel.

O castigo aplicado a Hugo Viana foi baseado em alegadas ofensas contra a equipa de arbitragem, algo que o dirigente sempre negou.

Certo é que o TAD reverte a decisão considerado ter existido um erro processual do órgão federativo.