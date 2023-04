TAD anula agora jogo de castigo a Feddal, ex-jogador do Sporting

Em 2021/22, ficou de fora na 26.ª ronda do campeonato frente ao V. Guimarães.

Por decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), Feddal, defesa-central que representou o Sporting até ao final da temporada 2021/22, viu ser anulado o castigo de um jogo, numa altura em que já não representa os leões.

Feddal tinha visto o quinto amarelo diante do Moreirense, na 26.ª ronda do campeonato, tendo falhado o jogo seguinte frente ao V. Guimarães. O jogador marroquino foi ainda punido pelo Conselho de Disiciplina da Federação Portuguesa de Futebol com uma multa de 153 euros.

No site oficial, o TAD confirmou a decisão. "Declara-se nulo o ato administrativo que aplicou duas sanções (uma de multa no montante de 153 euros e outra de suspensão por um jogo), publicitado no dia 16 de março de 2022".

Após duas temporadas no Sporting, o central decidiu dar outro rumo à sua carreira e voltar a Espanha para vestir a camisola do Valladolid, (tinha estado no Bétis antes de vir para o Sporting), até porque os leões não manifestaram interesse em mantê-lo nos seus quadros. Todavia, a aventura também não lhe correu de feição e acabou por assinar pelos turcos do Alanyaspor.