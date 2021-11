Taça poderá dar uma nova vida a trio do Sporting que está na sombra

Contra o Varzim, o ataque deve ser remodelado e entram nas contas Jovane, Nuno Santos e Tiago Tomás, armas a que Amorim

quer dar rodagem e confiança para a temporada. O canhoto, ex-Rio Ave, tem quatro golos e tem mostrado capacidade, quer saindo do banco, quer como defesa. Jovane começou bem o ano, já TT, que se afirmou em 2020/21, é o que menos tem jogado

No jogo com o Varzim, de quinta-feira, Nuno Santos, Tiago Tomás e Jovane Cabral serão, ao que tudo indica, os homens do ataque do Sporting e vão à procura de ganhar ímpeto para discutir os lugares dos titulares Pedro Gonçalves, Paulinho e Sarabia.

O adversário da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal está dois escalões acima de Os Belenenses, o rival ultrapassado na entrada dos leões na prova, e Rúben Amorim procurará que o trio dê tão boa resposta como contra os azuis: dividiram entre si os quatro golos da partida, sendo que, a partir da entrada de Nuno Santos, aos 63", o Sporting acelerou: Tiago Tomás bisou aos 68" e os penáltis de Jovane e Nuno (77" e 80") mataram as dúvidas.