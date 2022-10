Taça de Portugal: Varzim-Sporting será disputado em Barcelos

Perante indisponibilidade do seu estádio, que está a ser alvo de significavas obras de beneficiação, desde o final da época passada, o emblema poveiro decidiu transferir esta receção para cidade vizinha.

O Varzim, que milita na Liga 3, informou esta sexta-feira que a receção ao Sporting, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, será disputada no Estádio Cidade Barcelos, pois não conseguiu concluir as obras no seu recinto.

"A direção do Varzim tinha como princípio que a partida pudesse ser realizada no nosso estádio, e desenvolveu todos os esforços para que as infraestruturas estivessem em plenas condições operacionais e de segurança para a data do encontro da Taça de Portugal. A única exceção é o sistema de iluminação que está em fase final de instalação, mas que, infelizmente, não cumpre assim os pressupostos mencionados, para a data de 16 de outubro", informou clube da Póvoa de Varzim nas suas redes sociais.

Perante indisponibilidade do seu estádio, que está a ser alvo de significavas obras de beneficiação, desde o final da época passada, o emblema poveiro decidiu transferir esta receção para cidade vizinha de Barcelos, a cerca de 30 quilómetros da Póvoa de Varzim, num recinto que já foi utilizado pela equipa, esta época, em jogos da Liga 3.

O Varzim manteve, ainda assim, com data prevista de "reinauguração do estádio" o dia 22 de outubro, na partida frente ao Montalegre, da sexta jornada da Série A da Liga, na qual os poveiros seguem em segundo lugar, com os mesmos 10 pontos do líder Lank Vilaverdense.

A partida entre o Varzim e Sporting, da terceira eliminatória Taça de Portugal, está agendada para 16 de outubro, às 19h00.