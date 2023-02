"Tábua de salvação? Nem ganhar a Liga Europa vai salvar o que fizermos no campeonato"

Declarações do treinador do Sporting, antes do confronto com o Midtjylland, marcado para esta quinta-feira (20h00) e referente ao play-off da Liga Europa

Vencer a Liga Europa é uma tábua de salvação? Até porque daria entrada na Champions na próxima época, além das receitas: "Em relação a receitas, estico-me um pouco, mas isso é um problema da direção. Já fizemos vendas a acautelar isso. Será um tema para a direção resolver. Não me parece que as receitas da Liga Europa, que não são grandes, façam diferença. Temos de olhar para este jogo. Tábua de salvação? Não é. Gostaríamos de ganhar um título, sempre. Vamos fazer o balanço da época. Nem ganhar a Liga Europa vai salvar o que fizermos no campeonato. Vamos fazer o balanço no fim. Temos de ganhar o jogo e planear as coisas, como fizemos no passado. Fomos à Champions e vendemos os melhores jogadores. Estamos a lutar pela vida. Preparamos o futuro metendo o Chermiti, o Fatawu. Já estamos a salvaguardar essa não entrada."

Chegar à Champions na próxima época via conquista da Liga Europa ou pela classificação no campeonato: "As duas maneiras são difíceis. Tudo é possível na Liga Europa, mas controlamos. No campeonato temos que esperar pelos outros. Mesmo ganhando todos os jogos, não depende de nós. Na Liga Europa, vem uma eliminatória e outra."