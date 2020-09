Tabata: "Vou jogar num gigante europeu e é o dia mais feliz da minha vida"

Tabata, extremo ex-Portimonense, foi apresentado como reforço do Sporting, com um contrato até 2025 e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Ao canal do clube mostrou-se encantado com o novo desafio.

Mudança: "A sensação é de que é o dia mais feliz da minha vida, estou a realizar um dos meus grande sonhos que é jogar num gigante europeu e espero estar preparado para esta oportunidade"

O Sporting: "É um clube gigantestco, não só em Portugal, mas como na Europa inteira. É uma grande oportunidade, um salto muito grande: estou a sair de uma equipa que me deu tudo [Portimonense] que me abriu as portas na Europa para poder provar o meu valor num grande europeu. Espero estar preparado e a sensação que sempre tive que enfrentei o Sporting foi que estava a enfrentar uma grande equipa, que tinha de estar sempre preparado, uma equipa equipa com grandíssimos jogadores; agora espero que, quando defrontarem o Sporting, possam olhar para mim com a mesma sensação que tinha quando os enfrentava."

Polivalência à frente: "Posso jogar tanto nas duas alas como no meio, não tenho preferência - onde o míster me quiser utilizar vou estar preparado. Quero, junto dos meus companheiros, dar tudo dentro de campo para darmos muitas alegrias."

Reencontro com Wendel (seleção olímpica): "É um amigo, encontrámo-nos praticamente sempre na seleção olímpica, ficámos no mesmo quarto e vai ajudar-me muito na adaptação. Tem muita qualidade, é muito experiente e tem muitos anos de casa. Acredito que poder ser amigo dele de longa data vai ser bom para mim."

Promessa aos sportinguistas: "Já entendi a grandeza do clube e a responsabilidade de vestir esta camisola. Acho que um jogador do Sporting não pode dar menos do que isso, tem de buscar títulos."