Tabata: "Trocava o meu golo e a assistência pela vitória"

Tabata, avançado do Sporting

Declarações de Tabata, avançado do Sporting, após a derrota na visita ao Ajax (4-2), esta quarta-feira, em jogo a contar para a 6.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Análise do jogo: "Foi um jogo difícil. O Ajax manteve praticamente a mesma equipa e nós mudámos um pouco. Independentemente disso, vestimos a camisola do Sporting, todos estamos preparados. Fica esse sentimento amargo porque sabíamos que podíamos complicar um pouco mais o jogo para o Ajax, mas é preciso felicitar aqueles que jogaram e honraram a camisola do Sporting até ao fim".

Estreias: "Tivemos muitos miúdos de início, eu também fui titular pela primeira vez na Champions. É preciso preparar todos porque temos um desafio muito grande pela frente que são os oitavos de final."

Equipa jovem: "Portugal é um país de muito talento e o Sporting está a apostar bem nos miúdos. Já estávamos apurados e era uma oportunidade para eles jogarem. Esta é uma competição diferente e a rotação é boa porque, no futuro, vão ser grandes ativos do Sporting."

Titular: "Quando vim para o Sporting o meu sonho era jogar sempre, por vezes, não é possível, mas a minha obrigação enquanto jogador do Sporting é vestir a camisola, dar o meu melhor e trabalhar porque só assim as coisas vão acontecer. Trocava o meu golo e a assistência pela vitória. Estou preparado e sempre que o mister precisar de mim, seja onde for, estou pronto para ajudar."