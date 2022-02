Tabata pode levar castigo de dois anos devido à confusão com Luís Gonçalves

Artigo 145 do regulamento disciplinar da Liga prevê, para casos de agressão de jogadores a dirigentes ou delegados ao jogo de outros clubes, um castigo com o mínimo de dois meses e máximo de dois anos, mais multa

Bruno Tabata foi um dos envolvidos na confusão no final do clássico. O extremo do Sporting surge nas imagens de televisão a empurrar Luís Gonçalves, administrador da SAD, que caiu ao chão, e recebeu ordem de expulsão de João Pinheiro.

Ora, o artigo 145 do regulamento disciplinar da Liga prevê, para casos de agressão de jogadores a dirigentes ou delegados ao jogo de outros clubes, um castigo com o mínimo de dois meses e máximo de dois anos, mais multa.

No caso de agressão que determine lesão de especial gravidade, que não foi o caso, o castigo poderia ir dos seis meses até quatro anos.