Tabata: o pé mais pequeno, a mais-valia, o poupado Palhinha e a paixão pela Fórmula 1

Extremo brasileiro do Sporting foi, esta terça-feira, o mais recente convidado do programa de entretenimento 'ADN de Leão'

Pé mais pequeno: "É verdade, tenho um pé mais pequeno. É um número de diferença. Tive problemas para ajustar. O pé esquerdo, que é o melhor, é o mais pequeno. Era canhoto na mão, mas depois aprendi a escrever com a direita e nunca mais usei a esquerda.

Grupo: "Isso surpreendeu-me muito. Onde eu tinha passado, havia alguns atletas que não gostavam uns dos outros. O nosso grupo é muito bom. Todos se falam na mesma língua. Os que chegam pareciam que estavam aqui, também me senti logo em casa, como se estivesse há anos no Sporting. Neto é muito importante nisso para nos ajudar. É ele que fica no meínho dos miúdos, mas ele é fundamental para os mais novos, faz com que eles se soltem. Esgaio e Vinagre já estão soltos. Chegar ao Sporting foi diferente de tudo, foi mesmo fácil. Sou eu e o Matheus Reis os únicos brasileiros, porque o Matheus Nunes já é muito português."

Feitio do Palhinha e a influência de Nuno Santos: "O Palhinha foi à Seleção e não pagou o almoço que prometeu e não pagou o jantar ao ir ao Europeu. É impossível tirar-lhe dinheiro. O Palhinha vive em minha função, leva a lancheira para a semana inteira. O Palhinha está sempre a economizar. Começou a fazer frio aqui, vim do Algarve, tinha chão com aquecimento. Pensei que me estavam a roubar com aquele valor de eletricidade. O Palhinha recebe a conta no restaurante e reclama. Eu e o Nuno Santos somos amigos, deve estar a passar-me um pouco das características de rezingão."

Fórmula 1: "Não conhecia muito da Fórmula 1. Contei que não tinha uma serie para ver e ele sugeriu-me a da Fórmula 1. Tenho de saber tudo sobre aquilo nas coisas que gosto. Vi o filme do Senna, que era o ídolo do meu pai, que o meu pai não viu mais a Fórmula 1 depois da morte dele. Hoje não perco uma qualificação. Devo agradecer ao Paulinho."

Competição interna: "O Paulinho andou atrás de mim a época inteira na Fórmula 1. No último estágio eu era primeiro, com montes de segundos e o Palhinha brincou que ia desligar a TV. O Paulinho prometeu 20 euros e o Palhinha, que é maluco por dinheiro, desligou logo. O Quaresma nem terminava a corrida e ficava contente quando eu não vencia. Eles só querem que eu não ganhe."