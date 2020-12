Tabata impressionou e pode aproveitar ausência de Pedro Gonçalves

Foi precisamente na Taça que o camisola 7 reapareceu depois do problema muscular na coxa direita, contribuindo para dois dos sete golos com que o leão "carimbou" o Sacavanense, por 7-1, na 3.ª ronda

Bruno Tabata é o principal candidato a ocupar a vaga deixada em aberto por Pedro Gonçalves - Pote -, que após a expulsão em Famalicão, no último sábado, riscou automaticamente a sua presença no jogo de sexta-feira, contra o Paços de Ferreira, para a Taça de Portugal: Rúben Amorim, apurou O JOGO, está satisfeito com a resposta dada pelo brasileiro contratado ao Portimonense, não só nos (ainda poucos) minutos que tem realizado de leão ao peito, mas também nos treinos, devendo dar-lhe o lugar daquele que é o melhor marcador dos verdes e brancos esta temporada.

Depois de várias semanas parado devido a uma lesão muscular na coxa direita, o camisola 7 fez-se ao piso e logo no jogo de regresso, precisamente na prova-rainha, aproveitou a meia-hora que esteve em campo para participar diretamente em dois dos sete golos com que o Sporting eliminou (7-1) o Sacavenense, do Campeonato de Portugal.

Contra o Moreirense (I Liga), imediatamente a seguir, não saiu do banco, mas foi novamente utilizado na reta final do empate (2-2) diante da formação de João Pedro Sousa.

Apesar de ser canhoto, Tabata sente-se confortável a atuar sobre a direita do ataque e é aí que Amorim o tem colocado, para tentar tirar proveito de um pé contrário na ala direita. Confirmando-se a titularidade do avançado, será a primeira deste com o leão ao peito.



Tiago Tomás à espreita e Plata a melhorar índices

Não havendo ainda confirmação sobre a titularidade de Tabata, apesar de estar bem encaminhada, a porta do lado direito do ataque do Sporting mantém-se aberta, por exemplo, para Tiago Tomás, avançado que arrancou bem a época, com dois golos nos primeiros três jogos, mas que deve começar no banco. Já Gonzalo Plata, que recuperou recentemente da infeção por covid-19 e que também pode ali atuar, ainda está a recuperar os índices físicos.