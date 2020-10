Tabata fala da estreia e deixa elogio: "Vai ser dos melhores laterais da Europa"

Tabata no primeiro jogo pelo Sporting

Extremo brasileiro fez o primeiro jogo pelo Sporting contra o Portimonense.

Bruno Tabat mostrou-se satisfeito com a estreia pelo Sporting, frente ao Portimonense, curiosamente o clube que representava. O extremo brasileiro falou ao canal leonino e mostrou-se ainda esperançado numa grande temporada.

"A estreia foi momento muito 'legal', onde conheço bem... Uma sensação muito boa, senti-me pronto apesar de ter feito apenas três treinos com a equipa. Senti-me bem entrosado. Foi tranquilo. Tive oportunidade clara de golo, acabei a não concluir, mas foi 'bacano'. E melhor com vitória e grande exibição da equipa. Correu tudo bem", afirmou.

O primeiro golo do jogo ainda está na memória. "Foi um golaço do Nuno Mendes, tem muita qualidade e quem o conhece há mais tempo sabe bem. Vai ser dos grandes laterais da Europa em poucos anos. Roubou e passou por um e por outro. Vai ser dos melhores do campeonato", disse.

"Estamos a trabalhar bem, sinto que a equipa tem um padrão de jogo muito bem definido e todos sabem o que fazer. Foi uma vitória consistente e sem sofrer golos. Entrámos muito bem e forçámos a outra equipa a mudar logo. Temos um padrão de jogo a seguir, com jovens, daqui para a frente é só crescer.

Temos tudo para fazer um bom campeonato. Senti-me logo aqui em casa, fui bem recebido. Não tenho nada de que me queixar. Agora tenho de melhorar. O plantel tem muita qualidade, jogadores muito inteligentes. Já tinha ideia do que era o Sporting e a sua grandeza, e esse sentimento cresce ainda mais ao estar cá dentro. O Sporting é gigante e sentimos responsabilidade de ganhar e colocar o Sporting onde merece", rematou Tabata.