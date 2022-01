Tabata: "Estou focado em ajudar o Sporting, tenho mais três anos e meio de contrato"

Declarações de Tabata após o Sporting-Santa Clara (2-1) na meia-final da Taça da Liga

Sobre o jogo: "Não nos afetou o golo sofrido. Não demos muitas oportunidades ao Santa Clara. Fizemos o nosso trabalho."

O momento do Sporting: "Não estamos habituados a perder, jogar num clube grande é assim. Não tivemos de dar resposta hoje, temos de dar resposta sempre. Vamos com tudo para ganhar no sábado."

Sobre a final: "É um clássico. É sempre muito importante para as duas equipas, vamos estar os dois prontos"

Eventual saída do Sporting: "Estou focado em ajudar o Sporting, tenho mais três anos e meio de contrato. Estou feliz aqui."