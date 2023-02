"Tabata era para ficar, depois saiu Matheus Nunes e tivemos de fazer tudo à pressa"

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Estoril (2-2), partida da 22ª jornada da Liga Bwin

Pote no miolo e Tanlongo no banco, com Sotiris fora: "Percebo a preocupação, temos plantel longo. O Tabata era claramente para ficar e a saída do Matheus mudou muito e tivemos de fazer tudo à pressa. O Tanlongo ia ficar livre e quisemos investir nele. O Trincão tem grande talento e precisa de jogar. O Pote não vai jogar como médio centro, o Morita varia bem o jogo é inteligente e combativo. Depois são as escolhas que eu vou fazendo, é muito por aí. Explico isso tudo aos jogadores. O principal objetivo é ganhar e pareceu a melhor equipa para ganhar."

Vantagens com St. Juste: "É muito óbvio. É muito forte no um para um em velocidade. Ele conseguia recuperar a posição, conseguia recuperar. Joga muito bem com os pés. E jogando cada vez mais subidos, com transições defensivas, precisamos de um jogador mais como o St. Juste que como o Feddal. Sentimos a falta dele mais em jogos como com o FC Porto em que não tem 60 metros nas costas. O Seba tem essa capacidade, não é tão lento como se pensa. O Inácio é rápido, Matheus é rápido, Ousmane é rápido e forte. Queremos jogar cada vez mais com uma equipa subida."