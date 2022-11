Tabata em entrevista: "Rúben Amorim tem tudo para dar a volta por cima"

Ex-Sporting não se arrepende do percurso em Alvalade, continua a torcer pelo clube e diz que há qualidade para superar os maus resultados.

Foi já nos últimos dias do mercado que Tabata acertou a transferência para o Palmeiras, onde acabou por se sagrar campeão, sob o comando de Abel Ferreira. Em entrevista a O JOGO, o atacante falou do momento dos leões e das suas ambições para o futuro.

O Sporting vive uma crise profunda. Tem ideia por que razão a equipa caiu tanto de um ano para o outro?

- As pessoas são competentes e sabem o que faltou no planeamento da temporada. Acho que não é uma coisa que se resolva do dia para a noite. O futebol só se resolve com vitórias e eu acho que assim que o Sporting tiver uma boa sequência de vitórias no campeonato vai voltar tudo a correr bem. A época nunca vai terminar como se esperava porque se calhar todos queriam passar aos oitavos da Champions, queriam ganhar a Taça de Portugal, queriam ganhar o campeonato... o que com a vantagem do Benfica parece difícil. Mas acho que ainda há tempo para que sejam cumpridos alguns objetivos. Torço para que o Sporting volte ao rumo das vitórias.