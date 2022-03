"Tabata e Pepe? Não acredito que saia castigo antes das seleções", diz Amorim

Rúben Amorim conta com Tabata para o jogo de quarta-feira, em Alvalade.

O treinador do Sporting disse contar com Tabata para o clássico com o FC Porto, das meias-finais da Taça de Portugal, e recusa-se a acreditar que o futebolista leonino seja novamente castigado antes do final deste mês.

"Estou a contar com o Tabata. Não acredito que saia castigo nenhum. Principalmente até passarmos a eliminatória da seleção [portuguesa, no play-off de acesso ao Mundial'2022], acho que não vai sair castigo nenhum. Portanto, estou tranquilo e a contar com o Tabata", atirou Rúben Amorim, em conferência de imprensa, na Academia Sporting, em Alcochete.

O técnico foi questionado na antevisão do encontro da primeira mão, no mesmo dia em que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) se reúne pela primeira vez após o final das suspensões preventivas de Tabata e de Pepe, resultantes dos incidentes registados no final do último encontro entre Sporting e FC Porto, para o campeonato.

O avançado dos leões e o internacional português dos "dragões" foram castigados com dois jogos, mas o CD da FPF abriu uma investigação ao comportamento dos dois jogadores, que pode resultar em penas adicionais.