Taarabt disse que FC Porto é o maior rival do Benfica: "Totalmente indiferente"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de antevisão ao embate com o Moreirense (sábado, 20h30).

Taarabt, do Benfica, disse que maior rival é o FC Porto:

"As declarações de jogadores de outros clubes são-me completamente indiferentes, mas até agradecemos porque me facilita o trabalho com os meus. Mas o que dizem os nossos adversários é-me totalmente indiferente"

O que faz a diferença no Sporting?

"Para mim é a união da equipa e a qualidade dos jogadores, eles realmente são bons jogadores, têm crescido muito, Foi visível o crescimento do Bragança, do Inácio, e o facto de eles crescerem aumenta o nível do treino, começam a contar, e muito, para as escolhas e são rapazes ambiciosos, com bastante união. É a união da equipa.

Sorteio da Taça?

"Temos de jogar contra a equipa que calha [Paços de Ferreira]. Vamos contra uma equipa muito bem organizada, um excelente treinador, excelente mentalidade e esta equipa precisa destes jogos e estaremos preparados"