Suspenso por 15 dias, Rúben Amorim vai estar no estádio para ver o Sporting-Paços

Técnico leonino deverá seguir o desafio junto ao staff de observação num camarote.

Rúben Amorim está suspenso por 15 dias, depois de analisado o relatório do árbitro Luís Godinho pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, e, como tal, não poderá sentar-se no banco de suplentes nos próximos três encontros, porém, segundo O JOGO apurou, o técnico leonino deverá acompanhar a equipa ao Estádio José Alvalade, onde irá assistir ao encontro desta sexta-feira com o Paços e Ferreira e, muito provavelmente, manterá contacto direto com o banco dos suplentes dos leões.

Ainda não se sabe onde, exatamente, o técnico irá seguir atentamente o desafio, mas tudo indica que o fará num dos camarotes junto de elementos da equipa de observação e análise do jogo e adversários.

Este será o primeiro castigo efetivo que Rúben Amorim irá cumprir durante um jogo oficial, já que na anterior suspensão, de seis dias apenas, por expulsão no clássico com o FC Porto - igualmente arbitrado por Luís Godinho -, tal não o impossibilitou de ir para o banco de suplentes face à ausência de jogos.

Agora, além do desafio com o Paços de Ferreira para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal também o duelo com o Mafra, na próxima terça-feira, para os quartos de final da Taça da Liga e o confronto com o Farense, dia 19, para a Liga, todos no Estádio José Alvalade, não terão o técnico leonino sentado no banco dos suplentes.