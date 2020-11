"Super Pote" já está na agenda de Fernando Santos

Sensação do campeonato juntou-se no domingo à segunda equipa lusa de sub-21, no Algarve, por quem tem apenas dois jogos... e dois golos. Ainda sem adversário definido, Seleção A deve jogar em março, com Pote à espreita.

É daqueles caso em que a expressão "uma questão de tempo" assenta que nem uma luva. Pedro Gonçalves - Pote para os seus mais próximos - tem causado sensação de leão ao peito, com sete golos apontados em outros tantos jogos, algo que deixam o Sporting em estado de graça no campeonato, onde o avançado é, por consequência, o melhor marcador.

O contexto tão favorável estende-se também às seleções de Portugal, onde o camisola 28 dos verdes e brancos já tem lugar mais do que marcado: a abrir nos sub-21, onde nos primeiros dois embates somou logo dois golos (vai agora defrontar agora Bielorrússia, Chipre e Holanda), e depois... nos AA. Tudo porque, apurou O JOGO, o jogador de 22 anos está já na agenda de Fernando Santos, selecionador principal, e há muito identificado como um dos valores emergentes do futebol nacional com capacidade de ir à grande montra.

Avançado está já debaixo de olho para os AA após arranque fenomenal no leão e sub-21

Quando vai isso acontecer? O calendário mostra-nos que depois dos compromissos com Andorra (dia 11), França (dia 14 e Croácia (dia 17) - o primeiro é particular e os outros determinantes para as contas na Liga das Nações -, Portugal ainda não tem nenhum embate agendado. Arrumada já a qualificação para o Europeu, adiado para o próximo verão, a formação das quinas não vai esperar pela prova internacional para se reencontrar, reservando-se o final de março para dois particulares, ainda a anunciar pela Federação. Não obstante de nesta janela FIFA ainda não ter convencido Santos, Pote pode sonhar com essa tal primeira data marcada pelo organismo no próximo ano, até porque todos esperam, no Sporting e na estrutura da Seleção, que o avançado continue a evoluir, neste caso a ser destaque nos leões.