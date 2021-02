Suicídio de amigo é aviso para Coates

Em entrevista à ESPN, o central uruguaio lembrou que a pessoa é mais importante que o jogador e que é preciso ter atenção ao que se passa fora de campo

Sebastián Coates vive o seu melhor momento em Alvalade, mas um acontecimento trágico abalou-o recentemente: o suicídio do seu amigo e colega na seleção uruguaia, Santiago "Morro" Garcia, que se suicidou recentemente. Em entrevista à ESPN, falou do alerta que esse evento significou e da forma como passou a ver as prioridades da vida.

"É daquelas coisas que nunca vais perceber. Se calhar deixou uma mensagem a todos: temos de ter mais cuidado com certas coisas, quiçá preocupar-nos um pouco mais com a pessoa e não tanto com o que se passa dentro do campo. Apanhou-nos de surpresa, nunca imaginávamos que ia seguir esse caminho", explicou.

Após o suicídio, Coates bisou contra o Gil Vicente e dedicou os golos ao seu amigo.