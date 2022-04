Substituído cinco vezes seguidas: Pedro Gonçalves traído pelo físico

Três lesões que sofreu esta época não o deixaram ainda atingir o ritmo de cruzeiro que o tinha caracterizado na época anterior, em que foi um dos grandes destaques da equipa campeã.

Pela primeira vez desde que chegou ao Sporting, Pedro Gonçalves foi substituído cinco vezes consecutivas. Tal sucedeu nos encontros recentes frente a Paços, Tondela, Benfica, FC Porto e Boavista, ou seja, todos os últimos em que participou.

Mas, se recuarmos um pouco no tempo, então percebemos que, das últimas 11 partidas, o avançado só fez os 90 minutos numa delas (no 3-0 ao Estoril). De resto, começou no banco em duas, jogando como suplente utilizado, saindo em mais três antes do encontro acabar.