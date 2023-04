Substituições deixam Nuno Santos frustrado no Sporting e continuidade é incerta

Nuno Santos tem contrato com o Sporting até 2025

Ala demonstrou insatisfação por ter sido trocado nos últimos quatro jogos e mede o seu peso no clube.

Contra a Juventus, Nuno Santos foi substituído aos 87 minutos e consumou-se o quarto jogo seguido a rumar ao banco, série que nunca tinha acontecido esta temporada.

Tal como em Itália, quando saiu aos 62", e com o Arouca, no qual foi substituído aos 59", Santos mostrou alguma insatisfação com a decisão de Rúben Amorim.