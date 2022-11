Sub-17 assina contrato profissional com o Sporting e envia farpa ao Benfica

Rafael Nel esteve nas águias oito épocas e diz que os leões são "os únicos que apostam realmente na formação".

Rafael Nel assinou contrato profissional com o Sporting. No clube desde a temporada 2020/2021, tendo sido recrutado ao Belenenses, o jogador foi campeão nos juvenis e destaca-se pela polivalência. "Faz parte do nosso crescimento e faz-nos bem. Acrescenta-me enquanto jogador. Estou a adaptar-me bem e está a correr tudo bem até agora", declarou aos meios de comunicação do clube quanto ao facto de jogar tanto a avançado-centro como nas posições de extremo.

Passou pela formação do Benfica, de 2010 a 2018 e agora faz uma declaração forte. "Vou trabalhar ao máximo, essa oportunidade vai surgir naturalmente. Estar aqui já é uma sorte. O Sporting é o único português que aposta realmente na formação", acrescentando ser "um sonho e um privilégio assinar contrato profissional com o Sporting."

Atualmente a jogar nos juniores, tendo tido também a oportunidade de já se ter estreado na UEFA Youth League, Rafael Nel admira Paulinho e Rodrigo Ribeiro: "Gosto muito da forma como o Paulinho joga de costas para a baliza e também gosto do Rodrigo Ribeiro. Tenho a sorte de já ter jogado com ele e de aprender com ele".