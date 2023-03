St. Juste reage ao Sporting-Arsenal: "Vamos mostrar-lhes do que somos feitos, em Londres"

Defesa-central do Sporting apela à união leonina para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, no terreno dos gunners.

Jeremiah St. Juste, defesa-central do Sporting, mostrou confiança para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Algumas horas depois do jogo em Alvalade - empate 2-2 - o neerlandês elogiou o ambiente criado na casa dos leões e apelou à união para o jogo no terreno do Arsenal.

"Ambiente incrível esta noite. Vamos mostrar-lhes do que somos feitos, em Londres, na próxima semana", escreveu numa publicação na rede social Instagram.