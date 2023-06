St. Juste prepara 2023/24 nas férias e já treina no relvado

Sabe O JOGO que o atleta acelera a preparação para a nova época, debelado que está o problema muscular na coxa esquerda

St. Juste, defesa-central do Sporting, já está a pisar o relvado. Sabe O JOGO que o defesa, mesmo de férias em São Cristóvão e Neves, nas Caraíbas, começou a sua preparação, apontando à melhor condição.

O jogador saiu lesionado do confronto com a Juventus, na Liga Europa, e a rotura muscular na coxa esquerda tirou-o de combate no último mês e meio de trabalhos. Dado como apto pela equipa médica aquando do início das férias, foi-lhe aconselhado um plano específico e progressivo, para que começasse, paulatinamente, a exercitar-se sem arriscar nova paragem.

A equipa médica e a equipa técnica estiveram de acordo em não utilizar o jogador nas últimas semanas de competição, já quando os objetivos estavam comprometidos.

Depois de ter começado a fazer caminhadas longas, o internacional neerlandês apressou o seu trabalho no ginásio e agora está restabelecido e autorizado a pisar o relvado para corridas e trabalho com bola. O jogador teve cinco lesões diferentes na primeira época de Sporting e perdeu 19 jogos por lesão.