St. Juste perto da seleção: a comparação a De Ligt, a "motorizada veloz" e o "carrinho monstruoso"

Exibição diante do Arsenal foi muito elogiada pela Imprensa europeia e antecipa-se uma convocatória iminente para os Países Baixos. Foi comparado a De Ligt, inclusivamente

Jeremiah St. Juste realizou uma exibição de encher o olho diante do Arsenal e houve um lance que saltou à vista de toda a Europa: a aceleração do central durante 60 metros para roubar o golo certo a Martinelli. O momento correu mundo e a celebração do jogador, bem junto aos adeptos, não deixou dúvidas quanto à sua importância no jogo.

Central correu 60 metros para tirar o pão da boca a Martinelli e atraiu a atenção de alemães, italianos e neerlandeses. Recuperou condição física, confiança e é cada vez mais indiscutível no onze.

"Não esteve nos pré-convocados para a seleção dos Países Baixos, mas mostrou que pode competir por um lugar de elite na Europa", escreveu o "Voetbal International", periódico neerlandês que dá conta do sucesso do defesa de 26 anos na "audição Laranja", aludindo a uma eventual chamada à seleção. O próprio defesa reconheceu, na antevisão do Arsenal, que chegar à seleção seria "um sonho" e que o Sporting o colocou na "direção certa para chegar lá". "Espero que o treinador [Ronald Koeman] me chame em breve", disse. O corte perante Martinelli foi até comparado ao de De Ligt, que evitou, em cima da linha, o golo do PSG, ajudando o Bayern a seguir para os "quartos" da Champions.

St. Juste leva 27 encontros na temporada, mas apenas sete completos. Ainda assim, seis destes foram obtidos desde fevereiro.

"Mostrou todas as qualidades que tem como defesa. Foi a tempo, depois de uma correria, de evitar um golo", anotou o "AD", periódico neerlandês. Os compatriotas do "Voetbalprimeur" assinalaram o papel de "herói" de St. Juste e de como deixou a bancada "louca de satisfação". Em Itália, o "Rivistaundici" afirmou que o defesa "roubou a Martinelli um dos melhores golos do ano", depois de ter "ligado a sua motorizada veloz". Já os alemães do "11Freunde" vincaram o "duelo na velocidade" e o "carrinho monstruoso", relembrando como o antigo jogador do Mainz está a ter continuidade no onze leonino.

Com 27 encontros na temporada, St. Juste está, efetivamente, a afirmar-se de leão ao peito, recuperando a confiança e a condição física que faltavam. Soma apenas sete jogos completos, mas seis foram obtidos desde fevereiro.

Revista de Imprensa

Voetbal International - Boa audição laranja

"Não esteve nos pré-convocados para a seleção dos Países Baixos, mas mostrou que pode competir por um lugar de elite na Europa. Respondeu bem na audição Laranja diante do Arsenal e foi um dos melhores do Sporting. O seu sprint correu mundo e foi o ponto alto de uma grande exibição."

Rivistaundici - Mota tira golo do ano

"St. Juste esteve a ver tudo de perto, enquanto Martinelli ultrapassava Morita, Inácio e Coates. Mas depois ligou a sua motorizada veloz e foi ganhando metros e metros. Percebeu que o avançado ia passar Adán e trocou-lhe as voltas. Um carrinho bem medido que roubou um dos melhores golos do ano."