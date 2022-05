St. Juste apresenta-se: "Sou um jogador rápido, com técnica e bom com a bola"

Central custou nove milhões e meio e assinou até 2026 pelo Sporting. Já prestou as primeiras declarações à televisão do clube.

Jeremiah St. Juste já foi confirmado como o primeiro reforço do Sporting para a próxima época. O defesa de 25 anos teceu as primeiras declarações à Sporting TV, destacando as suas qualidades aos adeptos verde e brancos.

"Sou um jogador rápido, com técnica e bom com a bola, mas também agressivo no melhor dos sentidos", afirmou o central, que garantiu que pode atuar numa linha de quatro ou numa linha de três, como o Sporting habitualmente joga.

St. Juste revelou ainda como foi a primeira conversa com Rúben Amorim, técnico que o vai orientar a partir do próximo verão.

"Falámos sobre a sua visão, que está alinhada com a minha e a das pessoas que me rodeiam. Parece-me o passo perfeito na minha carreira", referiu.