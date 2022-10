St. Juste não defronta Marselha e "não deve estar nos próximos dois jogos também"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao duelo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao Marselha. A partida está agendada para as 20h00 de amanhã.

St. Juste não treinou. Vai estar disponível? "Não. E não deve estar nos próximos dois jogos também, vamos ver. Ele deu um passo atrás na recuperação. Já estava a jogar, mas agora tivemos de dar um passo atrás. Porque queremos o St. Juste por muito tempo. Ele está a fazer a pré-época em andamento, isso torna-se muito mais difícil para os jogadores."

Jovane pode voltar? "Ainda não vai fazer parte da convocatória. Ele não fez pré-época e vamos gerir da melhor forma. Queremos que o Jovane arranque de vez e seja mais uma opção. Podia trazê-lo para este jogo, mas a ansiedade dele ia crescer e eu prefiro assim. É uma decisão minha."

Relação de Ugarte e Morita: "Estava a rir-me porque deviam ver o Ugarte a falar inglês e o Morita a falar espanhol. Entendem-se bem com a bola. O Morita já começa a falar um pouco de inglês, mas o Ugarte não sabe nada de inglês. Morita é muito forte a entrar no espaço, já bateu o recorde de golos dele e se virmos os golos dele são de avançado. Foi uma característica que me surpreendeu. É difícil alguém se dar mal com estes dois rapazes."

Posicionamento de Edwards no ataque: "O Edwards pode jogar no meio como pode jogar na linha. Tirámos o Edwards da equipa em Marselha, porque pensei noutro tipo de jogo. Mexi mal na equipa porque ele poderia ter-nos agarrado mais no jogo mesmo jogando mais baixo. Mas são erros que cometemos. O Edwards pode jogar mais no centro, mais na linha e ainda mais na linha, que é no banco. Vamos ver."