St. Juste mostra-se a trabalhar no ginásio em casa e deixa indireta

Defesa-central do Sporting faz trabalho individualizado em casa.

Jeremiah St. Juste, defesa-central do Sporting, publicou na rede social Instagram algumas fotografias em que aparece a fazer trabalho individualizado, com materiais de ginásio, em casa. Na descrição do "post", escreveu: "Vocês não viram?", no que parece ser uma alusão às críticas de que por vezes é alvo nas redes sociais, por estar muitas vezes lesionado (seis desde que está em Alvalade).

O neerlandês, de 26 anos, está a recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda e integra o boletim clínico dos leões, tendo-se apresentado na pré-época já lesionado.