St. Juste já efetuou exames médicos e assinará pelo Sporting em Junho

Defesa do Mainz (Alemanha) quer jogar para ir ao Mundial e valorizou aposta leonina, em detrimento do Bayern Munique.

Jeremiah St. Juste está em fase de ultimação dos pormenores contratuais com o Sporting e prepara-se para assinar até 2027 pelos leões, ficando com um salário na linha do topo dos vencimentos, a rondar um milhão de euros anuais.

O central cumpriu exames médicos antes de voltar à Alemanha. Deverá ser oficializado pelos verdes e brancos em junho, que deverão pagar um valor a rondar os 10 milhões de euros, verba que, com objetivos individuais e coletivos, pode atingir os 12 M€.

O jogador que há um ano estava avaliado em 20 milhões de euros viu a sua cotação cair devido às cirurgias aos ombros que o deixaram arredado da equipa. No entanto, por ter contrato até 2023, muitos clubes se abeiraram da sua situação: Newcastle, Leicester e West Ham, de Inglaterra, o Sevilha, de Espanha, e também emblemas alemães.

O jornal neerlandês "De Telegraaf", que acompanha a carreira do central desde os tempos de Heerenveen e Feyenoord, adiantava ontem que além de Dortmund e Leverkusen, também o Bayern Munique esteve interessado no concurso pelo atleta dos Países Baixos. Contudo, nas conversas com os irmãos e empresários de St. Juste, Yoshua e Benjamin, os bávaros não garantiam a preponderância na equipa principal.

Nesse sentido, o central esperou por um estatuto diferente e o Sporting transmitiu-lhe a vontade de lhe entregar o papel de protagonista na defesa. Essa promessa foi fundamental para o atleta do Mainz rumar a Lisboa, pois considera que terá mais chances de ser chamado ao Mundial do Catar, a realizar-se no inverno, para representar os Países Baixos.