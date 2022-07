St. Juste foi o único ausente às ordens de Rúben Amorim no treino

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Sporting prossegue o estágio no Algarve com apenas uma baixa.

No treino da manhã desta segunda-feira, Jeremiah St. Juste foi o único jogador que não esteve no relvado. O defesa-central continuar a recuperar de uma entorse no tornozelo direto e fez tratamento.

Os leões prosseguem o estágio em Lagos, no Algarve, onde ficarão até quarta-feira. Amanhã, a partir das 20h00, há jogo particular diante da Roma, de José Mourinho, no Estádio Algarve.