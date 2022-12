St. Juste está recuperado e apto para o Paços de Ferreira

Central está recuperado de uma contusão óssea no joelho esquerdo e, na manhã desta quinta-feira, já fez treino livre.

Rúben Amorim já tem à sua disposição Jeremiah St. Juste. O central neerlandês está recuperado de uma contusão óssea no joelho esquerdo e pronto para ajudar a equipa no embate da próxima ronda, diante do Paços de Ferreira, no dia 29.

St. Juste já participou na sessão desta quinta-feira, não tendo apresentado quaisquer problemas de ordem física. Ainda entregues ao departamento clínico continuam Hidemasa Morita, Luís Neto, Daniel Bragança e Sotiris Alexandropoulos. Os leões voltam a treinar na manhã de sexta-feira.