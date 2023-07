St. Juste está na lista de reforços do PSV

Clube de Eindhoven tem o central do Sporting na mira e já sondou os representantes do jogador, que continua a recuperar de lesão. Problemas musculares são matéria a investigar

Jeremiah St. Juste está no radar do PSV, que procura, com afinco, um central destro, rápido e com qualidade na saída de bola. O perfil do jogador do Sporting agrada e o emblema de Eindhoven está atento ao desenvolvimento do defensor, tanto que sondou os seus representantes para avaliar as hipóteses de saída do jogador.

Interesse é antigo e antes de se lesionar diante da Juventus, St. Juste chegou a dar uma entrevista em que abria a porta à saída. Atleta esteve em Alcochete, anda com normalidade e quer voltar depressa.

Ao que O JOGO apurou, o PSV ter-se-á aproximado de agentes do atleta, aproveitando a identidade linguística, para tentar perceber em que condições o Sporting estaria na disposição de libertar o central. O jogador impressionou nos embates com o Arsenal, na Liga Europa e entrou no radar do PSV e do Ajax, que o conhecem de longa data do Heerenveen. A entrevista ao "VoetbalZone" deu força a uma possível saída e, na altura, até desagradou a SAD leonina.

A cláusula de rescisão de 45 milhões de euros demove os interessados em St. Juste

"Como joguei pouco no início da temporada, cheguei a pensar num empréstimo a um clube neerlandês em janeiro. Dois grandes da Eredivisie perguntaram por mim. Depois da eliminatória com o Arsenal surgiu o interesse de clubes de topo da Premier League", disse em abril, antes de se lesionar contra a Juventus, terminando a primeira temporada nos leões com a quinta lesão. Para já, não há abordagens concretas, a cláusula de rescisão de 45 M€ demove os interessados e nenhuma oferta chegou ao Sporting, que não quer vender. Atendendo às lesões musculares, o PSV tenta recolher o máximo de informação quanto aos dados físicos do central, para decidir se é um alvo rentável.

Leia também Insolito Seita, líder espiritual e independência: a estranha história de Sisto em Portugal O jornal Marca revelou que o internacional dinamarquês comprou 4,7 hectares de terreno em Oliveira do Hospital, onde se instalou uma seita liderada por um líder espiritual, autodenominado Água Akhabl Pinheiro, que pretende proclamar aquela região, Reino do Pineal, como um território soberano.

Na quarta-feira, o neerlandês de 26 anos esteve em Alcochete para tirar fotos e não mostrou qualquer problema a andar, sabe O JOGO. Apesar de fazer exercício físico individualizado, levando o corpo aos limites para voltar rápido ao relvado e responder à crítica de quem aponta as constantes lesões, St. Juste tem um plano conservador e a equipa médica pede-lhe cautelas, de modo a recuperar totalmente e não parar novamente mais à frente.