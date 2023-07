St. Juste está mais perto do regresso aos relvados

Defesa leonino faz trabalho de ginásio

St. Juste fez ontem trabalho de ginásio em Lagos e está mais perto do regresso aos relvados.

Até aqui, depois de ter apresentado regressão na recuperação da lesão muscular na coxa esquerda no dia de exames médicos no início de julho, o neerlandês só tem feito tratamento.

Com a indicação para ter todas as cautelas, a equipa médica não quer arriscar um regresso precoce aos relvados, de modo a certificar-se que a lesão fica totalmente debelada.

No entanto, este aumento do trabalho físico no ginásio é sinal de que a recuperação está mais perto de ser concretizada.