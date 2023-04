Jeremiah St. Juste, central do Sporting

Primeira avaliação médica da lesão sofrida em Turim aponta para uma rotura na coxa esquerda. Central deverá falhar o que resta da temporada

Jeremiah St. Juste lesionou-se em Turim, na quinta-feira, e o Sporting confirmou na sexta-feira o problema muscular na coxa esquerda, que levou à substituição do central em cima do intervalo do jogo contra a Juventus, dos "quartos" da Liga Europa.