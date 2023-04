St. Juste e Morita no banco: eis os onzes de Sporting e Santa Clara

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Confira as equipas iniciais de Sporting e Santa Clara para o encontro da ronda 26 do campeonato, com início às 20h30.

A presença de St. Juste e Morita no banco de suplentes é nota de destaque no Sporting, para o encontro com o Santa Clara. Amorim opta por um setor defensivo composto por Diomande, Gonçalo Inácio e Matheus Reis.

Já no meio-campo, sem o japonês, Pedro Gonçalves deverá assumir funções ao lado de Ugarte, com Trincão como titular no ataque.

Onze do Sporting: Adán; Diomande, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Arthur Gomes, Ugarte, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Trincão.

Suplentes: Franco Israel, St. Juste, Morita, Sotiris, Neto, Rochinha, Tanlongo, Chermiti e Afonso Moreira.

Onze do Santa Clara: Gabriel Batista; Sagna, Nogueira, Adriano e Paulo Henrique; Bobsin e Misao; Allano, Bruno Almeida e Gabriel Silva; Tagawa.

Suplentes: Marcos Diaz, Boateng, Jordão, Costinha, Diogo Calila, Andrezinho, MT, Rildo Filho, Matheus Babi