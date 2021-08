A caminho do Mundial: Coates e Ugarte pré-convocados pelo Uruguai

Coates e Ugarte, do Sporting, convocados para a seleção do Uruguai esta sexta-feira.

Os futebolistas Sebastián Coates e Manuel Ugarte, do Sporting, foram esta sexta-feira integrados numa primeira convocatória de 26 atletas para os três próximos jogos da seleção do Uruguai de apuramento para o Mundial'2022 do Catar.

A chamada tem em conta os desafios contra em Lima com o Peru, em 2 de setembro, e em casa, em Montevideu, com a Bolívia, três dias depois, e Equador, em 9 do mesmo mês.

Aos 26 jogadores, que atuam fora do país, podem ainda juntar-se outros a atuar no Uruguai.

O experiente central Coates soma 41 internacionalizações Uruguai, enquanto o jovem médio Ugarte, novo reforço dos leões, aguarda pela estreia na seleção principal.

O Uruguai é quarto classificado do grupo sul-americana, o derradeiro lugar com qualificação direta, com os mesmos oito pontos da Colômbia, a um do Equador, terceiro com nove, enquanto o Brasil lidera com 18, seguido da Argentina com 12.