Sporting voltou aos treinos com uma boa notícia para Rúben Amorim

Héctor Bellerín voltou a trabalhar com a equipa. Estava ausente desde 8 de março

Héctor Bellerín foi a grande novidade na sessão de treino do Sporting, hoje de manhã na Academia Cristiano Ronaldo, no dia seguinte ao empate sem golos em Barcelos.

O lateral direito espanhol sofreu uma lesão num joelho na véspera da partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, diante do Arsenal, e estava desde essa altura (dia 8 de março) entregue aos cuidados do departamento médico dos leões. Antes de se lesionar, no último jogo em que participou, na receção ao Estoril a 27 de fevereiro, Bellerín foi titular e marcou o seu primeiro golo com a camisola dos leões, abrindo caminho a um triunfo por 2-0.

Sem a participação dos titulares do jogo da véspera em Barcelos - fizeram trabalho de recuperação -, Rúben Amorim deu início à preparação da partida frente ao Casa Pia, domingo no Jamor, na qual Bellerín já poderá tomar parte.

No apronto, nota ainda para a presença do jovem guarda-redes Francisco Silva, de 17 anos. Ausentes por lesão continuam Paulinho, Jovane e Bragança.