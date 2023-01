Sporting volta aos treinos após derrota na Madeira: titulares poupados e dois de baixa

Próximo encontro dos leões é no domingo, em casa do Benfica.

O plantel do Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho, depois da derrota (1-0) em casa do Marítimo, na jornada 15 do campeonato.

"Os jogadores que foram titulares no Estádio dos Barreiros realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado sob as ordens de Rúben Amorim", informou o clube leonino

Daniel Bragança e Hidemasa Morita continuam a ser baixas para o treinador e estiveram entregues ao departamento médico.

A próxima sessão está marcada para quarta-feira, dia em que a preparação para o dérbi em casa do Benfica, com início às 18h00 de domingo, ganhará intensidade.