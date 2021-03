Sporting volta ao trabalho: vários jovens e uma ausência rumo ao Santa Clara

Rúben Amorim promoveu inclusão de futebolistas de equipa B e sub-23; Paulinho continuou a fazer tratamento.

Cumprido um dia e meio de folga depois do treino de recuperação do clássico, o Sporting voltou esta terça-feira ao trabalho na sua academia, numa sessão com um único ausente, Paulinho, ponta de lança que continua a contas com um problema num tendão da coxa esquerda.

O apronto, que arrancou às 10h00, no relvado da ala profissional, contou também com a presença de alguns jogadores da equipa B e sub-23 dos verdes e brancos: falamos do guarda-redes Diogo Pinto, de apenas 16 anos, do médio João Daniel, de 18, assim como de Mitrovski, criativo de 22 e ainda Joelson, avançado que atingiu a maioridade a 1 de março.

O Sporting, recorde-se, defronta o Santa Clara na sexta-feira, pelas 20h45, em jogo da 22.ª ronda da Liga NOS; amanhã, quarta-feira, volta a exercitar-se, de novo pelas 10h00.